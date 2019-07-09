Министерство здравоохранения России не видит оснований для снятия запрета на продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Вернуть их на полки магазинов предлагает Евразийская экономическая комиссия.
Специалистами отмечается крайне негативное воздействие алкогольных энергетиков на организм человека, такие как асоциальное поведение, непонимание уровня собственного опьянения. Таким образом, основания для отмены действующего запрета отсутствуют, — сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.
Ранее против возвращения в продажу алкоэнергетиков высказалось российское Министерство экономического развития.
8 июля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязующего Россию отказаться от ограничений на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков, писал News.ru.
Запрет на них был введён 1 января 2018 года из-за негативного влияния на здоровье сочетания алкоголя и энергетических добавок. Исключение составляет лишь производство данных напитков на экспорт.