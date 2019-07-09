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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что повышение акцизов на вина поможет российским производителям конкурировать с зарубежными.

Об этом он заявил в беседе с «360». По его словам, сейчас винам, произведённым в РФ, всё сложнее конкурировать с импортными. Мы говорили нашему правительству, что тенденция очень нехорошая, —...