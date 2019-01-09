Минтруд увеличит зарплаты бюджетников

https://news.ru/storage/news/5791413874e6e625a0482e1a49893208/98b98cad-c68f-4dcc-b6a8-cd9ce3733efa_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2019 году зарплаты вошедших и не вошедших в «майские» указы бюджетников будут расти.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, увеличение зарплат данных категорий работников будет зависеть от средней зарплаты в регионе.

Как ранее писал News.ru, повысить размер минимальной оплаты труда в России необходимо до 25 тыс. рублей. После этого нужно переходить на другую методику подсчёта потребительской корзины, расширив её до минимального потребительского бюджета.