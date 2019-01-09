USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent59.13 $ Bitcoin4,048.11 $
МОСКВА-14°C09:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Минтруд увеличит зарплаты бюджетников

Александр Авилов/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2019 году зарплаты вошедших и не вошедших в «майские» указы бюджетников будут расти.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, увеличение зарплат данных категорий работников будет зависеть от средней зарплаты в регионе.

Как ранее писал News.ru, повысить размер минимальной оплаты труда в России необходимо до 25 тыс. рублей. После этого нужно переходить на другую методику подсчёта потребительской корзины, расширив её до минимального потребительского бюджета.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
экономика 14:39, 7 января 2019
Госдума поддержала идею повышения МРОТ в два раза
Жители столицы будут в среднем зарабатывать 82 тысячи рублей
экономика 15:40, 29 декабря 2018
Минэкономразвития повысило зарплаты москвичам
Жители столицы будут в среднем зарабатывать 82 тысячи рублей
общество 16:43, 21 декабря 2018
Зарплаты программистов оказались самыми высокими
Лента новостей
в мире 09:15
Boeing побил рекорд по поставкам самолётов в 2018 году
спорт 09:14
Звонарёва завершила борьбу на Australian Open
политика 09:07
Рябков: у РФ нет оснований вводить войска в Афганистан
политика 08:55
Рябков: РФ и США проведут контакты по Сирии
в мире 08:52
Харви Вайнштейн предстанет перед судом в мае
Другие новости
экономика 08:29
Экономика России замирает
ВВП растёт слабее ожиданий правительства, инфляция бьёт прогнозы
экономика 05:35
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики в РФ и мире
экономика 02:08
Украинцев предупредили о росте цен на газ
экономика 00:50
Эксперты назвали причины резкого роста безработицы в РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top