https://static.news.ru/photo/49f12d80-9988-11e9-9b4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтруд России не ведёт статистический учёт частоты и количества отгулов и отпусков работников без сохранения заработной платы за свой счёт. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что действующее трудовое законодательство предусматривает случаи предоставления неоплачиваемых дней работнику.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) по семейным и другим уважительным причинам работнику, подавшему письменное заявление, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. При этом максимальная продолжительность для неоплачиваемого отпуска не установлена.

Вторая часть этой статьи ТК РФ определяет случаи, когда работодатель обязан предоставить такой отпуск с конкретной его продолжительностью. Так, при регистрации брака, рождении ребёнка, смерти близких людей отпуск предоставляется на срок до пяти календарных дней; участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году; родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), — до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году.

Что касается основного оплачиваемого отпуска, то он предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней и может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска не должна быть меньше 14 календарных дней, пояснили в Минтруде.

Как ранее писал News.ru, каждый пятый житель России продолжает вести трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.