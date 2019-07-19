https://static.news.ru/photo/ab7036a6-aa03-11e9-9b03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Минтруд подготовил проект постановления, который устанавливает минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году в размере 1,5 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно. На обеспечение выплат предлагается направить 54,319 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах размер бюджетных ассигнований должен снизиться до 54,309 млрд рублей.

Для лиц предпенсионного возраста размер пособия по безработица составит 11 280 рублей. Согласно данным ведомства, в 2020 году их численность составит 150,2 тысячи человек, в 2021 и 2022 – 150,3 тысячи. В связи с этим Минтруд предложил выделить дополнительные средства в объёме 2,647 млрд рублей на 2020 год, 2,639 и 2,631 млрд на 2021 и 2022 годы соответственно, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что уровень безработицы в России в июне 2019 года снизился по сравнению с майским показателем и обновил исторический минимум. В качестве безработных были классифицированы 3,3 млн человек.