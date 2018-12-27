Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях

Пресс-служба Министерства труда сообщила о том, что появившаяся информация о массовых увольнениях является ложной.
«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба.
По информации ведомства, на рынке труда наблюдается стабильная ситуация, и резкого роста безработицы не наблюдается, информирует «Парламентская газета».
Как ранее писал News.ru, Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.