Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях

https://news.ru/storage/news/482a671979cc60d68cee89673f8990c1/a66861d2-5fae-4c1c-956f-f7b7c2608278_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пресс-служба Министерства труда сообщила о том, что появившаяся информация о массовых увольнениях является ложной.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, на рынке труда наблюдается стабильная ситуация, и резкого роста безработицы не наблюдается, информирует «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.