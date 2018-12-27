USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,272 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,778.43 $
МОСКВА-9°C13:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Пресс-служба Министерства труда сообщила о том, что появившаяся информация о массовых увольнениях является ложной.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, на рынке труда наблюдается стабильная ситуация, и резкого роста безработицы не наблюдается, информирует «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.


самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
экономика 08:10, 27 декабря 2018
Россиян предупредили о резком росте тарифов на воду и тепло
Крупные должники не смогут брать новые кредиты
экономика 08:10, 27 декабря 2018
Россиянам устанавливают лимит на займы
Крупные должники не смогут брать новые кредиты
экономика 01:17, 27 декабря 2018
Россиян предупредили о массовых предновогодних увольнениях
Лента новостей
общество 13:21
Путин потребовал убрать старые рамки работы волонтёров
спорт 13:15
Биатлонист Фак поблагодарил Шипулина на русском языке
в мире 13:10
США отказались от ответственности за мировые конфликты
новый год 13:10
Главную ёлку страны посетят 200 тысяч человек
общество 13:05
Сотрудники МЧС спасли более двух млн жизней
Другие новости
экономика 12:51
Нефть вновь теряет более 3% в ходе торгов
экономика 12:48
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 12:43
Россия поставит в Тайланд шесть суперджетов
экономика 12:23
Group-IB: теневой онлайн-рынок алкоголя увеличился на 23%
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top