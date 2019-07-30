https://static.news.ru/photo/c6a89f34-b2ba-11e9-9060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Финансирование программы по борьбе с бедностью в РФ, в которую уже включили 13 регионов, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочего визита в Алтайский край.

В 2019-м ведомство запустило пилотный проект по изучению причин бедности в восьми субъектах: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Позже в перечень добавили республики Коми и Туву, Алтайский и Пермский края и Курганскую область, пишет ТАСС .

7 млрд — это не такие большие деньги, которые позволят нам сразу решить эту проблему в регионах, но задача заключается в том, чтобы отработать технологию, — объяснил Топилин.

Власти регионов, участвующих в пилотном проекте, приготовили ряд предложений для Минтруда. В частности, озвучена инициатива создать региональные реестры людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также систему мониторинга уровня жизни населения.

Ранее Росстат сообщил, что доходы 10% самых высокооплачиваемых работников в России в 13 раз превышают заработок 10% наименее оплачиваемых. При этом половина россиян получают менее 34,5 тысячи рублей, писал News.ru.