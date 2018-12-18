Минтруд начнёт борьбу с бедностью в РФ с восьми регионов

https://news.ru/storage/news/7b7444d69a2980c19d1ffa6e0cb08372/d4de9cde-1b1e-49e8-aa9d-6d16b98d97c5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ запускает пилотный проект по искоренению бедности. Борьба за улучшение благосостояния жителей начнётся в 2019 году с восьми регионов.

В частности, специалисты проанализируют ситуацию в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях, сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на ведомство.

В рамках проекта эксперты оценят эффективность механизмов госпомощи и подготовят соответствующие предложения. По итогам этого этапа власти планируют определить объём финансирования проекта.

Как писал News.ru, согласно данным Росстата, доходы 12,9% граждан РФ оказались ниже прожиточного минимума. Общее число граждан России с доходами ниже величины прожиточного минимума составило в третьем квартале 2018 года 19 млн человек.