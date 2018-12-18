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Минтруд начнёт борьбу с бедностью в РФ с восьми регионов

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Министерство труда и социальной защиты РФ запускает пилотный проект по искоренению бедности. Борьба за улучшение благосостояния жителей начнётся в 2019 году с восьми регионов.

В частности, специалисты проанализируют ситуацию в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях, сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на ведомство.

В рамках проекта эксперты оценят эффективность механизмов госпомощи и подготовят соответствующие предложения. По итогам этого этапа власти планируют определить объём финансирования проекта.

Как писал News.ru, согласно данным Росстата, доходы 12,9% граждан РФ оказались ниже прожиточного минимума. Общее число граждан России с доходами ниже величины прожиточного минимума составило в третьем квартале 2018 года 19 млн человек. 


#минтруд #бедность
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