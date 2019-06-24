https://static.news.ru/photo/9139fe74-9663-11e9-94f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Число безработных в России за неделю по 18 июня сократилось на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным ведомства , за отчётный период количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 762,1 тысячи человек против 764,3 тысячи по состоянию на 11 июня.

Рост безработицы отмечался в 25 регионах РФ, при этом в 54 субъектах число безработных граждан снижалось, отмечают в министерстве.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах и Республике Крым. Рост количества безработных отмечался в республиках Тыва, Северная Осетия — Алания и Мордовия.

Неформальная занятость бьёт по федеральному бюджету в целом и доходам государственных социальных фондов в частности. В этом сходятся Всемирный банк и вице-премьер РФ Татьяна Голикова, писал News.ru.