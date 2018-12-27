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Минтранс просчитал выгоду от Крымского моста

most.life

экономика [ версия для печати ]

Экономия российских автомобилистов от возможности прямого проезда в Крым по мосту через Керченский пролив составит 11 миллиардов рублей в год.

«Мы посчитали те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, который принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, — экономия потребителей после ввода моста составляет порядка 11 млрд рублей в год», — заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

Он озвучил, что с 16 мая по 30 ноября по автодорожной части Крымского моста проехало 3,3 млн автомобилей. К маю 2019 года должно проехать ещё порядка 1,7 млн машин. Минтранс посчитал экономию потребителей — автомобилистов, которые теперь могут, не пользуясь переправой и окольными путями, проезжать напрямую в Крым и обратно. За счёт таких экономических эффектов мост полностью окупится к 2035 году.

Ранее News.ru писал, что самые массивные опоры Крымского моста с арочными пролётами обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Фарватерный участок обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу. Строители Крымского моста выполнили всю производственную программу на 2018 год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода в декабре. Крымский мост стал самым протяженным в России. Его длина составляет 19 км, а стоимость проекта — 227,92 млрд рублей.


#крымскиймост
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