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Минтранс поддержал штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что поддерживает введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час.

«В других странах, как правило, предел для нештрафуемого порога — это +10 км/ч. Традиционно это +5 км/ч или даже нет нештрафуемого порога», — сказал журналистам Дитрих.

При этом он допустил возможность увеличения разрешённой скорости движения на тех участках дорог, где такая возможность существует.

Ранее News.ru писал, что глава ГИБДД РФ Михаил Черников предложил понизить порог превышения скорости, а также увеличить размер штрафа. Он отметил, что понижение порога превышения скорости будет принято только после стандартизации отечественных дорог. МВД и Минтранс должны представить предложения по вопросу введения наказания за превышения скорости на 10−20 км/ч. Соответствующий проект должны подготовить к весне 2019 года. С 2013 года наказание за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не предусмотрено.


#Минтранс #штраф
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