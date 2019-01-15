Минтранс оценит возможность индексации тарифа «Платона»

https://news.ru/storage/news/b1ed0421e02e29aa32bb5b26bfa81628/866cae7f-1226-47fa-8193-afb22510f835_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство транспорта России планирует в первом полугодии 2019 года рассмотреть вопрос о возможности индексации платы, взимаемой в рамках системы «Платон». По словам первого замглавы ведомства Иннокентия Алафинова, речь идёт о повышении тарифов на уровень инфляции.

Ежегодная индексация в рамках системы должна была быть запущена с 1 июля 2018 года. Однако в июне правительство перенесло срок на 1 июля 2019 года, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам до 20 декабря представить предложения об использовании «больших данных», формируемых в рамках систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон». На их основе будут построены необходимые транспортному комплексу электронные сервисы.