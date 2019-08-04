https://static.news.ru/photo/38ab09fc-b764-11e9-a5c3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Минтранса Евгений Дитрих не ожидает поднятия цен на авиабилеты после переноса в Россию серверов международных систем бронирования. Это должно произойти до 31 октября 2021 года.
Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история, — цитирует РИА Новости Дитриха.
Как писал News.ru, системы бронирования авиабилетов должны будут перенести серверы и базы данных в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа. Минтранс разработал проект постановления правительства, предусматривающий перенос в Россию всех серверов и баз данных, которые обеспечивают бронирование и продажу внутренних перелётов, а также регистрацию на рейс. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. Сейчас базы данных воздушных перевозок находятся за границей.