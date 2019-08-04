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Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, который повысит в 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2029 года.

В соответствии с действующим законодательством размер минимального размера оплаты труда определяется ежегодно отдельным законом, проект которого вносится на рассмотрение в Госдуму России одновременно с проектом федерального бюджета на очередной период,...