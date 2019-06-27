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Российская госкорпорация Росатом не нарушила соглашения о поставках урана в США. К такому выводу пришёл американский Минторг.

Министерство торговли изучило информацию, предоставленную Росатомом, и пришло, в частности, к выводу, что не существует каких-либо свидетельств того, что экспортные или торговые ограничения договора не были соблюдены, — говорится в электронном уведомление Минторга США, опубликованном в федеральном реестре страны.

Ранее News.ru писал, что США пригрозили Ирану усилить санкции из-за отказа от экспорта урана. Американский совет национальной безопасности расценил заявление Тегерана о накоплении обогащённого урана вопреки условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как «ядерный шантаж». Арабская республика отказалась от экспорта излишков обогащённого урана и тяжёлой воды и вернётся к соблюдению условий ядерной сделки, если то же самое сделают и участвующие в ней европейские страны.