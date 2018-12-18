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Минстрой: выполнение майских указов Путина под вопросом

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев сообщил, что выполнение национального проекта «Жильё и городская среда» под вопросом. По его словам, начальный показатель в документе не совпадает с реальностью.

В указе президента показатель ввода нового жилья на 1 января 2019 года должен составлять 86 млн кв. м, а фактически окажется в районе 75−76 млн кв. м, передаёт слова чиновника «Интерфакс». Поэтому достижение объёмов строительства в 120 млн кв. м в 2024 году сомнительно.

«Мы не можем на это не обратить внимание. Эта цифра будет требовать серьёзной корректировки», — сказал он.

Ранее News.ru писал, что достижение целей и задач по темпам экономического роста, которые были сформированы в майском указе Путиным, невыполнимо. К такому выводу пришли аналитики финансового сектора, изучив развитие около двухсот государств за период без малого в сорок лет.


#путин #строительство #Минстрой
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