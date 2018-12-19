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Минстрой собрался сократить жилищный нацпроект

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Отставание ввода жилых домов от плана изменит нацпроект «Жильё и городская среда». Минстрой намерен снизить его стартовый показатель до 2024 года, но отстранение застройщиков от прямого доступа к деньгам дольщиков и рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ могут сократить сдачу домов и в последующем.

Министерство строительства и ЖКХ собирается скорректировать нацпроект «Жильё и городская среда». По словам главы ведомства Владимира Якушева, 24 декабря на заседании президиума Совета по стратегическому развитию Минстрой будет настаивать на приведении его показателей в соответствие реальному состоянию рынка, пишет «Коммерсант».

Главным инструментом стимулирования спроса в настоящее время является ипотека, но её будущее вызывает в ведомстве сомнения. Ставки по ипотеке к 2024 году должны снизиться до 8%, но, по словам Якушева, «текущая динамика макроэкономических факторов» вызывает сомнения в таком сценарии. По состоянию на начало ноября средневзвешенная ставка составляла 9,55%, и после повышения ЦБ ключевой ставки до 7,75% к концу года показатель превысит целевые для 2018 года 9,5%.

Как пояснили изданию в Минстрое, паспорт нацпроекта дорабатывается. Основным изменением является снижение показателя ввода жилья в 2018 году с 86 млн до 76,4 млн кв. м. Это обусловлено падением ввода многоквартирных домов вследствие «низкого количества новых строительных проектов, начало которых пришлось на 2015— 2016 годы».

Изменения касаются только 2018 года, но показатели последующих годов в части увеличения объёмов строительства до 120 млн кв. м также могут быть пересмотрены из-за перехода действующих строительных проектов на работу по эскроу-счетам с 1 июля 2019 года.

Как писал News.ru, ранее Владимир Якушев сообщил, что выполнение национального проекта «Жильё и городская среда» под вопросом. По его словам, начальный показатель в документе не совпадает с реальностью.


#жилье #Минстрой #нацпроект
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