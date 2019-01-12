Минстрой РФ не даст росту ипотечных ставок снизить спрос

https://news.ru/storage/news/d9032c605ddc446b10f05bf9d7ca1eb0/5be2baac-1176-4f4b-9fa8-cef02b2a3583_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В случае снижения спроса на жильё из-за повышения ипотечных ставок Минстрой России готов приложить все усилия, чтобы помешать этому.

По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, Минстрой уже готов принять меры.

«В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что Банк России не исключил, что рост кредитных ставок, вызванных повышениями ключевой ставки, может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку.