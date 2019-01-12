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Минстрой РФ не даст росту ипотечных ставок снизить спрос

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В случае снижения спроса на жильё из-за повышения ипотечных ставок Минстрой России готов приложить все усилия, чтобы помешать этому.

По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, Минстрой уже готов принять меры.

«В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что Банк России не исключил, что рост кредитных ставок, вызванных повышениями ключевой ставки, может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку.


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