Минстрой опроверг рост цен на квартиры в новостройках

https://news.ru/storage/news/cb3f1b0186f10c0b4a67126246667d4b/8049f0e6-27dc-42f1-b6e9-8cfd0a9849e6_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минстрой России не ожидает повышения цен в новостройках после перехода на проектное финансирование с 1 июля 2019 года. С этого момента строительство домов будет вестись за счёт денег, заёмных у банка. Доступ к вкладам дольщиков появится только после сдачи объекта.

«Те застройщики, у кого нет проблем с продажами и кто достаточно быстро будет реализовывать свои проекты, то есть мы говорим о качественных проектах, для них процентная ставка будет ниже, и о повышении стоимости квадратного метра тут говорить не проходится», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что компании, которые не смогут быстро продать свои проекты, могут повысить стоимость квадратного метра. При этом он подчеркнул, что речь идет о повышении цен лишь на отдельные проекты.

Ранее эксперты заявили, что в январе 2019 года стоимость квартир в новых домах может взлететь на 5–10%. Такой рост цен объясняется высоким спросом на недвижимость и нестабильной ситуацией на валютном рынке. Подорожанию квартир также поспособствует ожидаемое повышение ипотечных ставок. Кроме того, аналитики напомнили о запланированном переходе на проектное финансирование, эскроу-счета и ужесточение правил работы для застройщиков, писал News.ru.