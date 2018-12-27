О чём поспорили Минстрой и Минэнерго

https://news.ru/storage/news/3530b92983aad8c5692c93881441b035/65dca120-d7ca-4639-bfc0-b284f987eeb2_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Плата за резерв энергомощности спровоцирует рост тарифов

Минстрой выступил против проекта Минэнерго, предусматривающего введение оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности. В Минстрое считают, что это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов: придётся либо заложить их в тарифы ЖКХ, либо отказаться от проведения ремонтных работ. Тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение неминуемо вырастут, предупреждают опрошенные News.ru эксперты.

Согласно идее Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность, отмечает «Коммерсант». Сети, в свою очередь, получая плату за реальный объём потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что накладывает на них новые расходы. Минэнерго предложило вводить оплату «лишней» мощности с 2020 года (при потреблении менее 60% от заявленной), начав с 10% и перейдя к 100% к 2024 году. Премьер Дмитрий Медведев поддержал инициативу.

Позиция Минстроя

По мнению Минстроя, проект постановления некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения: завышенный объём мощности определяется заявителями не произвольно, а исходя из действующих нормативов. Завышение резерва не связано с неэффективной деятельностью организаций, отмечает ведомство в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку.

«Дело в том, что помимо тех мощностей, которые постоянно потребляют жилищно-коммунальные службы, существует резерв электросетевой мощности. Поскольку у нас климат суровый, зимы холодные, мы обязаны закладывать этот резерв на случай пиковых ситуаций. Так вот, сейчас из него хотят сделать дополнительный источники доходов», — поясняет News.ru заместитель директора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Блех.

Больше денег, больше доходов

Сергей Булкин/News.ru

По его словам, если Минстрою не удастся доказать свою правоту в этом споре, за всё в конечном счёте заплатит потребитель: тарифы ЖКХ вырастут. Хватит ли у ведомства лоббистских возможностей отстоять нынешний статус-кво — вот в чём вопрос. Минэнерго и Минстрой — это две большие разницы, как говорят в Одессе, рассуждает Блех.

«Зачем это нужно Минэнерго? Больше денег, больше доходов, больше премий. Чисто шкурный интерес», — отвечает эксперт на вопрос News.ru.

Минэнерго пытается решить проблемы отрасли, связанной с производством и передачей электроэнергии, за счёт получения дополнительных доходов. Его предложение отразится на всех крупных производителях, уверен эксперт научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин.

«Если говорить о предприятиях, то они просто заложат свои потери в цену товара, который в итоге подорожает для потребителя. С теплоснабжением, водоснабжением всё сложнее, поскольку там цены регулируются государством, которому придётся как-то отреагировать на ситуацию», — поясняет аналитик.

Как поступит высший судья

По его словам, здесь у государства два варианта действий: либо повышать тарифы, что неизбежно приведёт к нарушению его собственных требований насчёт предельных индексов платежей граждан, либо — противодействовать Минэнерго.

«В целом в 2019 году тарифы ЖКХ значительно повысятся. У нас введены новые единые тарифы на услуги операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Плюс, НДС вырастет с января. На этом общем фоне повышать ещё тарифы за счёт „хотелок“ бытовых генерирующих компаний было бы не очень правильно», — говорит Кокин.

На вопрос, в какой степени оправдана инициатива Минэнерго ответить крайне сложно, считает собеседник News.ru. По его словам, надо изучать баланс генерирующих и бытовых компаний, проводить соответствующий аудит, смотреть, какая у них нехватка мощностей и какие излишки. Задача практически невыполнимая, поскольку тарифы в этой сфере непрозрачны. Если компании несут убытки — это одна «песня», а если у них постоянная прибыль, то идея Минэнерго не имеет особого смысла.