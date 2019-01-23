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Минстрой: коммунальная амнистия приведёт к хаосу

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Нужно сбалансированно относиться к вопросу коммунальной амнистии. Об этом рассказал глава Минстроя Р Ф Владимир Якушев в ходе выступления в Госдуме.

В России коммунальные долги составляют на текущий момент 1 трлн рублей, более 600 млрд рублей из этого объёма приходится на долги управляющих компаний и жителей, передаёт слова министра издание «Политика сегодня».

«Когда делаются политические заявления о списании долгов, надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн рублей!» — предупредил министр.

Если граждане не будут платить ни за что, то необходимо определить статьи в бюджете и найти источники финансирования, считает глава ведомства. По его мнению, в подобном случае тут же возникнет масса вопросов.

В случае кардинальных изменений в сфере оплаты коммунальных платежей отрасль может полностью лишиться финансирования, отмечает министр. В результате могут возникнуть кризисные явления в ЖКХ, считает он.

Как ранее писал News.ru, Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в судебную инстанцию обратилась республиканская прокуратура.


#ЖКХ #долги #Минстрой #амнистия
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