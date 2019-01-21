Минск повышает тарифы на транзит российской нефти

https://news.ru/storage/news/9edd84f0923bfd5f0d0e0581034465e5/67703869-1daf-4da9-b829-a0836baa9975_850.jpg Водник/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Нефтепровод «Дружба»

Белоруссия на 7,6% повысит цены на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Тарифы будут увеличены с 1 февраля 2019 года.

«Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление <…>, согласно которому утверждены новые тарифы на услуги ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ и ОАО „Полоцктранснефть Дружба“ по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь», — говорится на сайте белорусского ведомства.

Новые цены Минск установил в строгом соответствии с действующими двусторонними соглашениями между Белоруссией и РФ, которые были подписаны в 2010 году.

Пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.

«С учетом, что тарифы установлены в российских рублях, и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 ткм) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Беларусь остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать со всеми странами на принципах взаимоуважения и порядочности, писал News.ru.