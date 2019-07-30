https://static.news.ru/photo/0023948c-b372-11e9-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты банка HSBC сравнили стоимость поездок на такси и на личном транспорте. По итогам исследования выяснилось, что жителям РФ, которые проезжают меньше 5388 км в год, выгоднее нанимать водителей, чем покупать машину.

По словам представителя банка, специалисты учли стоимость взятого для сравнения среднегабаритного автомобиля Toyota Camry, расходы на бензин и обслуживание авто, а также средние цены на такси и уровень доходов.

В результате Россия заняла первую строчку по величине минимально выгодного расстояния. Например, в Индии для того, чтобы оправдать приобретение машины, достаточно проезжать 2,7 тысячи км в год, в Великобритании — 1,1 тысячи км в год, а в Германии — всего 811 км в год.

Лидерство России эксперты объяснили относительно низким средним уровнем доходов граждан, что усложняет покупку личного транспорта, а также сравнительно небольшими ценами на услуги такси, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что около трети россиян считают такси выгоднее собственного автомобиля, а в Москве таковых 42%. Исследование также показало, что 78% автомобилистов пользуются услугами такси. Большинство опрошенных россиян заказывают машины несколько раз в месяц, а почти треть автовладельцев прибегают к услугам такси несколько раз в неделю.