https://static.news.ru/photo/2c6b3a2e-b384-11e9-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минсельхоз РФ добавит в нормативные документы понятие сельских территорий и проведёт их типологизацию в 2020 году. Кроме того, подобные районы из разных регионов разместят в специальном атласе. Мера поможет определить их состояние по стране в целом, рассказала замдиректора департамента развития сельских территории министерства Рената Бибарсова.

Представитель ведомства объяснила, что предлагаемый атлас опубликуют на специальном портале, пишет ТАСС .

На сегодня нигде нормативно не установлено понятие сельской территории, что это значит. Это поселок? Это село? Или это деревня, или это муниципалитет? Единого понятия сельских территорий не существует, — добавила она.

Ведомство совместно с Ростехом также намерено запустить в конце 2019 года маркировку молочной продукции. По мнению гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, это необходимо из-за большого количества некачественного товара, от которого необходимо избавиться.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах. Он способен обеспечить новый рекорд в 1,4 млн тонн, превысив показатель 2018 года на 40%.