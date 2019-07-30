Минсельхоз РФ добавит в нормативные документы понятие сельских территорий и проведёт их типологизацию в 2020 году. Кроме того, подобные районы из разных регионов разместят в специальном атласе. Мера поможет определить их состояние по стране в целом, рассказала замдиректора департамента развития сельских территории министерства Рената Бибарсова.
Представитель ведомства объяснила, что предлагаемый атлас опубликуют на специальном портале, пишет
На сегодня нигде нормативно не установлено понятие сельской территории, что это значит. Это поселок? Это село? Или это деревня, или это муниципалитет? Единого понятия сельских территорий не существует, — добавила она.
Ведомство совместно с Ростехом также намерено запустить в конце 2019 года маркировку молочной продукции. По мнению гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, это необходимо из-за большого количества некачественного товара, от которого необходимо избавиться.
Ранее News.ru сообщал, что Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах. Он способен обеспечить новый рекорд в 1,4 млн тонн, превысив показатель 2018 года на 40%.