https://static.news.ru/photo/6c2a9e30-b351-11e9-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство сельского хозяйства ожидает резкого роста урожая в российских теплицах. Он способен обеспечить новый рекорд в 1,4 млн тонн, превысив показатель 2018 года на 40%.

Эксперты отмечают, что благодаря такому урожаю в стране удастся сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря. Об этом сообщает газета « Известия ».

Главными составляющими небывалого урожая специалисты называют огурцы и помидоры. Развитие тепличного овощеводства эксперты объясняют инвестиционным подъёмом, который наблюдается в этой отрасли в последние пять лет.

Ранее News.ru сообщал, что посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за последние 16 лет. Аграрии из-за низкой стоимости переключились на выращивание более прибыльных сельхозкультур. Площадь посевов гречихи составила 807 тысяч гектаров, что на 238 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2003 года. Ситуация была ожидаема, всему виной — снижение стоимости гречки из-за перепроизводства в 2017 и 2018 годах.