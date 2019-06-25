https://static.news.ru/photo/6dca45d2-971e-11e9-82b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок.

В законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием (ЗГУ) и с защищённым наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции, — говорится в сообщении.

Таким образом, рекламу вин можно будет размещать вдоль автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 км, не ближе 5 км от подъездов к аэропортам и не ближе 1 км к торговым объектам и отелям, информирует RNS .

Предложения были направлены в профильные органы исполнительной власти.

Как ранее писал News.ru, Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает предложение правительства о введении минимальной розничной цены на винные напитки.