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Глава Минсельхоза подвёл итоги года в сфере экспорта

Дмитрий Патрушев duma.gov.ru

Дмитрий Патрушев

экономика [ версия для печати ]

Экспорт продукции российского сельского хозяйства в уходящем году превысит показатели 2017-го и может достигнуть уровня в $26 млрд, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В 2017-м отраслевые предприятия поставили на мировой рынок товаров на $21 млрд, пишет РИА Новости. По информации Федеральной таможенной службы, прибыль государства от торговли продовольствием выросла по сравнению с 2017-м на 21% и составила $20,7 млрд.

В мае 2018-го президент России Владимир Путин подписал указ о национальных идеях и глобальных задачах развития страны до 2024 года. Политик распорядился увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 миллардов в год. В указанной сумме $45 млрд приходится на сельскохозяйственную отрасль.

Ранее News.ru публиковал заявление главы государства о росте национальной экономики. По его словам, в 2018 года профицит составил около 2,1%.


#экономика #минсельхоз #экспорт #сельскоехозяйство
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