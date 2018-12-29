Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов

https://news.ru/storage/news/eb0fe0a935b6552f339aaf40dfec7905/de11fffb-8e8a-42e5-978b-107402198a2e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство сельского хозяйства РФ предложило вдвое увеличить квоту Турции на поставку томатов в Россию. Ведомство просит установить квоту на уровне 100 тысяч тонн. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном сайте ведомства.

Импорт овощей и фруктов из Турции был запрещён с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским самолётом. Постепенно запрет снимался. Ввоз томатов разрешили с 1 ноября 2017 года после переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объёме 50 тысяч тонн. Сейчас Минсельхоз просит установить квоту на уровне 100 тысяч тонн.

Ранее News.ru писал, что глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев подвёл итоги года в сфере экспорта. Он отметил, что экспорт продукции российского сельского хозяйства в уходящем году превысит показатели 2017-го и может достигнуть уровня $26 млрд. В 2017-м отраслевые предприятия поставили на мировой рынок товаров на $21 млрд. По информации Федеральной таможенной службы, прибыль государства от торговли продовольствием выросла по сравнению с 2017-м на 21% и составила $20,7 млрд.