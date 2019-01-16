Минсельхоз попросил ограничить экспорт зерна

https://news.ru/storage/news/9ce13fce98fdb46964601b463f77e922/585e647f-49d5-444e-bb3d-ac0f8c46799d_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Превысившие в июне — декабре 2018 года 28 млн т объёмы экспорта российского зерна заставили Минсельхоз рекомендовать поставщикам снизить темпы. В ведомстве надеются, что до конца сезона отгрузки не превысят прогнозных 42 млн т.

Минсельхоз призвал экспортёров зерна во второй половине сезона замедлить отгрузки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

«В Минсельхозе ожидали, что экспорт по итогам первой половины сезона будет ближе к 28 млн т. Теперь, возможно, там решили перестраховаться и ещё раз напомнить про соблюдение баланса», — цитирует газета своего собеседника.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что для сохранения «спокойствия на внутреннем рынке» России в этом сезоне нужно экспортировать 40 (плюс-минус 2) млн т зерна.

Как писал News.ru, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай в 135,4 млн т зерна, включая 85,9 млн т пшеницы. Снижение объёмов зерновых эксперты объяснили неблагоприятными погодными условиями в аграрных регионах. Это уже привело к повышению оптовых цен на муку. Также сообщалось, что из государственного инвестиционного фонда было украдено 19 тысяч т зерна стоимостью более 200 млн рублей.