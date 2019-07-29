Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал что ведомство намерено продолжать обновлять парк школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах.
На приобретение автомобилей скорой помощи было заключено 263 контракта на сумму 4,97 млрд рублей, на закупку школьных автобусов — 321 контракт на 4,9 млрд рублей, передаёт
Как писал News.ru ранее, правительство России намерено унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, а запрет в отношении некоторых импортных товаров будет вводиться исключительно для обеспечения безопасности страны, сообщили в Минпромторге.