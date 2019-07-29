Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов считает, что решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не продлевать соглашение, ограничивающее продажи золота, не повлияет на рынок драгметаллов.

Специалист полагает, что продажа золота в больших объёмах может, теоретически, дестабилизировать рынок и привести к повышению цены на металл, как было в начале 2000-х, когда Банк Англии распродавал резервы, но...