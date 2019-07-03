Подписанные Минпромторгом и несколькими автоконцернами специнвестконтракты (СПИКи) помогут привлечь в экономику России более 100 млрд рублей частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов.
В частности, соглашения достигнуты с компаниями Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», «Автотор», BMW, Peugeot-Citroen и Volvo Trucks. Подробностей, в том числе точных объёмов инвестиций, а также конкретной информации о локализуемых технологиях, Минпромторг пока не сообщает, пишет «
Как уже писал News.ru, завод Mitsubishi в Калужской области может расширить производство. Местные власти предложили предприятию выпускать медицинское оборудование.