https://static.news.ru/photo/620a143c-9d1f-11e9-b89d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Подписанные Минпромторгом и несколькими автоконцернами специнвестконтракты (СПИКи) помогут привлечь в экономику России более 100 млрд рублей частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов.

В частности, соглашения достигнуты с компаниями Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», «Автотор», BMW, Peugeot-Citroen и Volvo Trucks. Подробностей, в том числе точных объёмов инвестиций, а также конкретной информации о локализуемых технологиях, Минпромторг пока не сообщает, пишет « Коммерсант ».

Как уже писал News.ru, завод Mitsubishi в Калужской области может расширить производство. Местные власти предложили предприятию выпускать медицинское оборудование.