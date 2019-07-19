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Прямой запрет на участие иностранных компаний в госзаказе собираются отменить в России. Речь идёт о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: различные процедуры должны быть упрощены, а порядок подтверждения страны происхождения продукции унифицирован.

Инициатором данного предложения стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. При этом Минэкономразвития напротив хочет ужесточить процесс импортозамещения, сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ,...