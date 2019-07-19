Министерство промышленности и торговли РФ разработало стратегию развития торговли с впервые представленной концепцией оптовых продовольственных рынков.
Глава ведомства Денис Мантуров разъяснил, что в новом документе также уделено внимание развитию таких форматов, как сети, малые форматы, стрит-ритейл, вендинг, нестационарная и мобильная торговля, передаёт
Цель стратегии, рассчитанной до 2025 года, — создание комфортной потребительской среды с сохранением баланса между торговыми сетями и малым бизнесом.
Как писал News.ru ранее, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что введение системы обязательной маркировки товаров не приведёт к росту цен на конечную продукцию.