https://static.news.ru/photo/6430b1ce-aac3-11e9-9af6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ограничения на розничную продажу пива, которое действует для ретейлеров, могут быть смягчены. Соответствующие меры предложены в разработанной Минпромторгом стратегии развития торговли, рассчитанной на ближайшие пять лет.

Ведомство не исключает, что напитку, который в 2011 году был приравнен к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус. В документе предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

В ближайшее время стратегия будет направлена на согласование в профильные ведомства, сообщает РБК .

Большинство представителей пивоваренных компаний положительно отзываются о новой инициативе. Во их словам, после приравнивания пива к алкоголю и запрета на продажи напитка в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра отрасль потеряла порядка 40% объёмов, было закрыто не менее десяти крупных заводов. Ситуацию усугубил рост акцизов в 2008 году.

Пивовары указывают на то, что во многих странах мира пивная отрасль регулируется отдельно. По их словам, приравнивание пива к алкоголю, не было достаточно проанализировано. При очевидном снижении потребления напитка населением экономические потери бюджета оказались несопоставимо больше, отмечают специалисты.

Вместе с тем, к разработанной Минпромторгом стратегии уже настороженно отнеслись в Минздраве. Там заявили о необходимости внимательно проанализировать предполагаемые последствия на предмет возможного негативного влияния на здоровье россиян.

Без воодушевления новый документ восприняли представители других направлений. В частности, о необходимости подобных послаблений заговорили виноделы. А Союзе производителей алкогольной продукции уверены: вся алкогольная продукция должна оборачиваться по единым правилам, в противном случае инициативу можно расценить как «недобросовестную конкуренцию и лоббирование отдельного вида алкоголя».

Ранее, как писал News.ru, в футбольной Премьер-лиге заявили о необходимости вернуть продажу пива на стадионах. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Российском футбольном союзе. Пиво на спортивных аренах запрещено продавать с 2005 года..