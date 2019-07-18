https://static.news.ru/photo/d4e13f82-a970-11e9-98ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Введение запрета на продажу алкогольной и табачной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в домах, прокомментировали в Минпромторге.

В ведомстве полагают, что реализация этой инициативы негативно отразится на малом бизнесе – ряд небольших торговых точек могут закрыться из-за сокращения ассортимента. В то же время вырастет доходность магазинов крупных торговых сетей в результате притока покупателей.

В министерстве готовы рассмотреть соответствующий законопроект, если будут предоставлены обоснованные данные о том, что его реализация может способствовать снижению показателей потребления населением табака и алкоголя и не приведёт к росту распространения суррогатов.

В ведомстве добавили, что международная практика в данном вопросе неоднозначная, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что идею убрать из жилых районов алкомарткеты высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В малых населённых пунктах, где нет возможности перенести магазины «на пустыри», он предложил сократить время продажи алкоголя и табака.