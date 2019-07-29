https://static.news.ru/photo/e861a23e-b1f1-11e9-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ходе проведения аукционов на подключение к интернету социально значимых объектов ведомству удалось сэкономить 90 млрд рублей из выделенных на эти цели 140 млрд бюджетных средств.

По его словам, он «крайне доволен» итогами прошедших аукционов. Работы должны завершиться до конца 2021 года, что на три года меньше ранее намеченного срока.

Сейчас уже можно об этом говорить: конкуренция сработала, и мы не только сэкономили деньги, не только в кратчайшие сроки выполним задачу, но и в целом у нас большие средства ушли разным телеком-компаниям, — заключил Носков.

Он добавил, что сэкономленные средства планируется направить на развитие других проектов данной сферы, передаёт « Прайм ».

Ранее News.ru писал, что Счётная палата России выявила ряд нарушений, допущенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при исполнении бюджета за 2018 год.