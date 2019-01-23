Орешкин призвал не думать о России после Путина

https://news.ru/storage/news/804d96b1d0e87105ad9410fa5b7f5dad/0f2e4a70-0adc-4575-9510-7e5708ddd05a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Максим Орешкин

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступил на экономическом форуме в Давосе с докладом по обеспечению конкурентоспособности России. На вопрос журналистов о том, какой будет страна после президента Владимира Путина, он ответил, что думать нужно о том, какой она будет после него (Орешкина. — Прим.).

«Нужно думать не о том, какой будет Россия после Путина, а какой она будет после меня. Я немного младше, чем он. Нужно думать, какой будет Россия в 2050 или в 2100 году и далее», — сказал Орешкин.

Он отметил, что в настоящее время нужно сконцентрироваться на внутренних задачах, сообщает «Царьград».

Как ранее писал News.ru, российская делегация на Давосском форуме была представлена бизнесменами Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом, Вагитом Алекперовым, Владимиром Евтушенковым, Алишером Усмановым и банкирами Андреем Костиным и Германом Грефом. Такая информация следует из сообщения оргкомитета Всемирного экономического форума, разосланного аккредитованным журналистам.