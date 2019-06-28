Сухейль аль-Мазруи Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что трудности на предстоящих переговорах ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи нефти не должны возникнуть.

Переговоры пройдут 1 июля в Вене.

Я не ожидаю трудностей, — сказал министр.

Он подчеркнул, что новое соглашение поможет сбалансировать рынок во второй половине года, передаёт ТАСС.

Как ранее писал News.ru, Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута «на полях» G20 в Японии.

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