Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что трудности на предстоящих переговорах ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи нефти не должны возникнуть.
Переговоры пройдут 1 июля в Вене.
Я не ожидаю трудностей, — сказал министр.
Он подчеркнул, что новое соглашение поможет сбалансировать рынок во второй половине года, передаёт
Как ранее писал News.ru, Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута «на полях» G20 в Японии.