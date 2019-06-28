Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия поставит Китаю 20 медицинских вертолётов «Ансат» до конца 2020 года, как и было сказано в договоре.

Недавно подписали с китайцами на 20 медицинских «Ансатов». В этом году уже первую машину должны сдать. Я надеюсь, что в следующем году завершим весь этот заказ, — сказал он в...