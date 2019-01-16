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Минфин удачно вышел на рынок ОФЗ в новом году

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минфин России реализовал 16 января облигации федерального займа (ОФЗ) трёх выпусков на 35,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство разместило инфляционные облигации федерального займа серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,142 млрд рублей. Спрос составил 18,223 млрд рублей, следует из сообщения министерства.

Цена отсечения составила 93,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,3% годовых. При этом средневзвешенная цена — 93,992% от номинала, а средневзвешенная доходность — 3,3% годовых.

Ранее в полном объёме были размещены два выпуска ОФЗ серии 26 224 с погашением в мае 2029 года и ОФЗ серии 26 223 с погашением в феврале 2024 года, объёмом в 15 млрд рублей каждый.

Спрос на десятилетние облигации составил 31,716 млрд рублей, цена отсечения — 91,284% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,33% годовых. При этом средневзвешенная цена составила 91,3598% от номинала, а средневзвешенная доходность — 8,32% годовых.

На пятилетние облигации спрос составил 33,443 млрд рублей. Цена отсечения — 93,7% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,18% годовых, средневзвешенная цена — 93,7527% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.

Таким образом, первый выход ведомства в 2019 году на рынок ОФЗ оказался успешным.


#МИНФИН #госдолг #офз #аукционы
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