https://static.news.ru/photo/2d2646aa-974d-11e9-93b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский Минфин не рассматривает вопрос изменения бюджетного правила. Об этом рассказал заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне.

Бюджетное правило не будет меняться, — заявил представитель ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

В соответствии с бюджетным правилом, все нефтегазовые доходы от цены нефти более планки отсечения, которая составляла $40 за баррель в 2017 году, а затем ежегодно индексируется на 2%, направляются на формирование Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В то же время законодательство предусматривает, что пока ФНБ не достигнет уровня в 7% ВВП, все его средства размещаются на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы. При преодолении этой отметки допускается инвестирование средств в иные финансовые активы, в том числе и для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Как ранее писал News.ru, российское правительство до конца текущего года определит критерии оценки проектов для вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов Антон Силуанов.