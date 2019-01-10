Мнучин: США снимают санкции с компаний Дерипаски

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие санкций с компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго».
Решение принято после заседания с представителями Конгресса от Демократической партии.
Эти санкции позволили Соединённым Штатам выполнить свою главную цель — РУСАЛ и En+ выведены из-под контроля Дерипаски, подчеркнул глава Минфина США. По его словам, представители компаний обязались сделать максимально прозрачными все операции. Если условия будут выполнены, то ограничений в будущем не будет.
Мнучин добавил, что личные ограничения для россиянина Олега Дерипаски останутся в силе. Кроме того, все его партнёры попадут под вторичные санкции США.
Всего под американскими санкциями находятся 272 российских физических и юридических лица, причём в отношении 256 из них санкции ввёл Минфин.
По данным зарубежных СМИ, Олег Дерипаска привлёк российских разведчиков со связями в США для того, чтобы договориться о выводе своих компаний En+ и РУСАЛ из-под санкций. Большую роль во взаимодействии En+ c Министерством финансов США, отвечающим за санкции, играет директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, писал News.ru.