Мнучин: США снимают санкции с компаний Дерипаски

https://news.ru/storage/news/561633817545c571bcd19e06efc2dae1/7a580ad8-bc5c-4f7f-a60e-be4a2c8bc0a1_850.jpg Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие санкций с компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго».

Решение принято после заседания с представителями Конгресса от Демократической партии.

Эти санкции позволили Соединённым Штатам выполнить свою главную цель — РУСАЛ и En+ выведены из-под контроля Дерипаски, подчеркнул глава Минфина США. По его словам, представители компаний обязались сделать максимально прозрачными все операции. Если условия будут выполнены, то ограничений в будущем не будет.

Мнучин добавил, что личные ограничения для россиянина Олега Дерипаски останутся в силе. Кроме того, все его партнёры попадут под вторичные санкции США.

Всего под американскими санкциями находятся 272 российских физических и юридических лица, причём в отношении 256 из них санкции ввёл Минфин.

По данным зарубежных СМИ, Олег Дерипаска привлёк российских разведчиков со связями в США для того, чтобы договориться о выводе своих компаний En+ и РУСАЛ из-под санкций. Большую роль во взаимодействии En+ c Министерством финансов США, отвечающим за санкции, играет директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, писал News.ru.