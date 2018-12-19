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Минфин США исключит РУСАЛ из санкционного списка

Олег Дерипаска Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

экономика [ версия для печати ]

Министерство финансов США приняло решение исключить компанию РУСАЛ из санкционного списка. При этом её владелец бизнесмен Олег Дерипаска в этом перечне остаётся, а активы предпринимателя не будут разморожены.

Ведомство также сообщило, что из списка исключены связанные с РУСАЛом компании EN+ и «ЕвроСибЭнерго». Соответствующие действия будут произведены в течение 30 дней. Минфин направил уведомление о своём решении в Конгресс США.

По данным ведомства, в санкционном списке останутся активы предпринимателя, в которых ему принадлежит 50% и более, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что компании En+ Group, РУСАЛ и группа «ГАЗ» Олега Дерипаски получили новую отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объёме. На этот раз сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами этих компаний были продлены Минфином США на две недели — с 7 до 21 января следующего года.


#сша #МИНФИН #дерипаска #русал
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