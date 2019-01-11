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Минфин США обещал сделать санкции против РФ ещё жёстче

Министр финансов США Стивен Мнучин Alex Edelman /Consolidated News Photos/ Global Look Press

Министр финансов США Стивен Мнучин

экономика [ версия для печати ]

Министр финансов США Стивен Мнучин обещал сделать всё возможное для создания «эффективных санкционных программ» против России.

«Нынешняя администрация США более жёсткая и ввела больше санкций против России, чем прежние власти, и мы будем продолжать это делать», — приводит газета The Hill слова главы американского Минфина.

Таким образом он попытался успокоить конгрессменов, которые опасаются снятия ограничительных мер с России.

Ранее News.ru писал о том, что Мнучин подтвердил снятие санкций с компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», введённых 6 апреля 2018 года. При этом личные ограничения для Дерипаски останутся в силе. Кроме того, все его партнёры попадут под вторичные санкции США. Всего под американскими санкциями находятся 272 российских физических и юридических лица, причём в отношении 256 из них санкции ввёл Минфин. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.


#санкции #минфинсша
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