https://static.news.ru/photo/3fb92442-b447-11e9-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-июля 2019 года составила $65,27 за баррель. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял $69,43 за баррель.

В июле 2019 года цена сложилась в размере $63,34 за баррель, в то время как в 2018 году она достигала $72,87 за баррель, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Ранее News.ru писал, что компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения. Объём сэкономленных средств в течение ближайших 10 лет составит 13,5 млрд рублей в год.