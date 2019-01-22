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Минфин: санация МИнБанка не отразится на банковской системе

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Санация Московского индустриального банка (МИнБанк) никак не скажется на банковской системе РФ. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Ранее стало известно, что Банк России утвердил план по повышению финансовой устойчивости МИнБанка и предупреждению его банкротства. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Регулятор будет участвовать в деятельности МИнБанка в качестве инвестора, сама кредитная организация продолжает работу в обычном режиме.

Московский Индустриальный Банк был создан в 1990 году. На 1 января 2019 года кредитная организация находилось на 33-м месте по размеру активов.

Порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно, сообщал ранее News.ru.


#ЦБ #МИНФИН #санация #банковскийсектор
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