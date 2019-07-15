Законопроект о повышении до 21 года возраста продажи в России крепких спиртных напитков обсуждается в Министерстве финансов. Изначально ведомство не поддержало идею Минздрава. Минфин считает допустимым возможность повышения возрастного ограничения в отношении всей алкогольной продукции, рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Он добавил, что в первоначальной редакции документ мог предоставить преимущество некоторым производителем, пишет агентство «
Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями, — отметил чиновник.
Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) рассказали о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год, писал News.ru.