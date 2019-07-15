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Мораторий («заморозку») на формирование накопительной части пенсии продлят ещё на год — до 2022-го включительно. Данные содержатся в материалах Минтруда РФ об основных показателях бюджета ПФР на 2020-й и плановый период 2021–2022 годы.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс». Ограничения ввели в 2016 году...