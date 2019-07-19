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Бесполезность антироссийских санкций признал немецкий депутат, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отметил, что нынешние ограничения вредят бизнесу Германии.

Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин, заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Эффекта от этих санкций нет, — считает немецкий депутат. Он...