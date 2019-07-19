Минфин РФ оценил решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings подтвердить инвестиционный рейтинг России.
Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста, — цитирует ведомство РИА Новости.
Как сообщал News.ru ранее, Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ со «стабильным» прогнозом — на уровне «ВВВ». S&P пишет о возможности принятия негативных действий в ближайшие два года, если санкции иностранных государств в отношении России существенно ужесточатся.