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Минфин разместил весь объём предложенных облигаций

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минфин России в среду в полном объёме разместил облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выпуск ОФЗ серии 25 083 с погашением в декабре 2021 года на 7,29 млрд рублей был полностью реализован. Спрос составил 19,94 млрд рублей.

Цена отсечения — 97,05% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,3% годовых, сообщает Минфин. Средневзвешенная цена составила 97,0554% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых.

Всего в четвёртом квартале этого года ведомство намеревается привлечь 310 млрд рублей. Так, объём облигаций со сроком погашения до пяти лет включительно должен составить 125 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 млрд рублей, от 10 лет — 75 млрд рублей.


#МИНФИН #облигации #госдолг #госзаймы
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