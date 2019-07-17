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Денежные доходы россиян во втором квартале 2019 года составили 34 425 рублей в месяц на душу населения. Этот показатель вырос на 14,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года и на 5,6% — с аналогичным периодом 2018 года.

В первом полугодии 2019 года доходы показали рост на 4,7% в сопоставлении с показателем первой половины 2018 года. При этом реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы за вычетом обязательных...