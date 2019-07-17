Минфин РФ разместил на аукционе Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26228. Сумма выпуска составила 10,19 млрд рублей, а общий объём предложения — 20 млрд рублей.
Спрос на аукционе достиг 26,86 млрд рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,41%, передаёт
Как ранее писал News.ru, курс рубля по отношению к другим иностранным валютам уже отыграл сценарий возможного снижения ключевой процентной ставки и перехода Банка России к денежно-нейтральной политике до середины 2020 года. Об этом рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.