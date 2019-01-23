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Минфин разместил ОФЗ на 17,5 млрд рублей

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Минфин России реализовал 23 января облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 17,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство разместило облигации федерального займа серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,142 млрд рублей. Спрос составил 18,223 млрд рублей, следует из сообщения министерства.

Цена отсечения составила 93,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,3% годовых. При этом средневзвешенная цена — 93,992% от номинала, а средневзвешенная доходность — 3,3% годовых.

Ранее в полном объёме были размещены два выпуска ОФЗ серии 26 225 с погашением в мае 2034 года и ОФЗ серии 26 209 с погашением в июле 2022 года, объёмом в 10 и 20 млрд рублей соответственно.

Спрос на 15-летние облигации составил 8,137 млрд рублей, цена отсечения — 90,91% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,48% годовых. При этом средневзвешенная цена составила 91,0319% от номинала, а средневзвешенная доходность — 8,47% годовых.

На четырёхлетние облигации спрос составил 16 млрд рублей. Цена отсечения — 99,11% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,05% годовых, средневзвешенная цена — 99,1639% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,04% годовых.


#МИНФИН #госдолг #госзаймы #офз
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