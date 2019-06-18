https://static.news.ru/photo/bef4c438-91b9-11e9-a6e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН"Москва"

Минфин продолжает работать над объединением двух договоров автострахования — ОСАГО и каско — в один, рассказывает на пленарном заседании Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. Он также уточнил, какие шаги для этого планирует предпринять правительство.

К сожалению, у нас возникли некоторые юридические сложности, связанные с тем, что сейчас договор ОСАГО — это достаточно плоский публичный договор, в то время как договор каско — это договор гражданско-правовой по своему характеру. И объединение этих договоров в одном контракте достаточно сложно, — рассуждает замминистра финансов.

По его словам, план ведомства таков: через какое-то время правительство внесёт в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО — это будет первым шагом, а следующим — подойдут «уже к объединению этих двух полисов».

Впрочем, сроки внесения в ГД обеих инициатив Моисеев не уточнил.

Ранее ЦБ не одобрил такую идею, заявив, что объединять договоры ОСАГО и каско нужно только после того, как завершится переход к индивидуальному расчёту тарифов по «автогражданке». Об этом говорила 23 мая замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина. Центробанк уже оповестил об этом Минфин, уточняла она.