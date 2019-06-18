Минфин продолжает работать над объединением двух договоров автострахования — ОСАГО и каско — в один, рассказывает на пленарном заседании Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. Он также уточнил, какие шаги для этого планирует предпринять правительство.
К сожалению, у нас возникли некоторые юридические сложности, связанные с тем, что сейчас договор ОСАГО — это достаточно плоский публичный договор, в то время как договор каско — это договор гражданско-правовой по своему характеру. И объединение этих договоров в одном контракте достаточно сложно, — рассуждает замминистра финансов.
По его словам, план ведомства таков: через какое-то время правительство внесёт в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО — это будет первым шагом, а следующим — подойдут «уже к объединению этих двух полисов».
Впрочем, сроки внесения в ГД обеих инициатив Моисеев не уточнил.
Ранее ЦБ не одобрил такую идею, заявив, что объединять договоры ОСАГО и каско нужно только после того, как завершится переход к индивидуальному расчёту тарифов по «автогражданке». Об этом говорила 23 мая замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина. Центробанк уже оповестил об этом Минфин, уточняла она.