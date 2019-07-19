https://static.news.ru/photo/8e4ab2ae-aa35-11e9-8a93-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство финансов России считает безосновательным исследования аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА. В документе идёт речь о возникновении в РФ ипотечного кризиса.

По словам замминистра Алексея Моисеева, российскую систему ипотечного кредитования нельзя сравнивать с американской. Он пояснил, что в России выдаётся минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносов. Кроме того, нельзя прекратить обязательство по кредиту, просто отказавшись от «ключей».

В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость, — отметил Моисеев.

Согласно данным исследования АКРА, для решения майских указов президента России Владимира Путина используются механизмы выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг, которые были одной из причин кризиса в США в 2007-2008 годах. Моисеев не согласился с этим.

Он заявил, что инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств избежали каких-либо потерь. По словам чиновника, кризис на Западе спровоцировал именно взрывной рост многотраншевых ипотечных облигаций, который не смогли адекватно оценить международные рейтинговые агентства, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе.