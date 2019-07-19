Министерство финансов России считает безосновательным исследования аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА. В документе идёт речь о возникновении в РФ ипотечного кризиса.
По словам замминистра Алексея Моисеева, российскую систему ипотечного кредитования нельзя сравнивать с американской. Он пояснил, что в России выдаётся минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносов. Кроме того, нельзя прекратить обязательство по кредиту, просто отказавшись от «ключей».
В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость, — отметил Моисеев.
Согласно данным исследования АКРА, для решения майских указов президента России Владимира Путина используются механизмы выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг, которые были одной из причин кризиса в США в 2007-2008 годах. Моисеев не согласился с этим.
Он заявил, что инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств избежали каких-либо потерь. По словам чиновника, кризис на Западе спровоцировал именно взрывной рост многотраншевых ипотечных облигаций, который не смогли адекватно оценить международные рейтинговые агентства, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе.