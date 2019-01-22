Минфин: профицит бюджета в 2018 году составил 2,7% ВВП

https://news.ru/storage/news/128e77952c9dd0de77b08631e762f123/9f92808b-7bc9-47e8-9971-79496c889ede_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов.

Как следует из материалов ведомства, доходная часть бюджета — 19,455 трлн рублей, что составляет 102,7% к общему объёму доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на год. В то же время расходы исполнены на 99,4% от принятого закона, в объёме 16,709 трлн рублей.

В результате профицит бюджета оказался выше заложенного показателя в 2,1% ВВП.

Наибольшее количество средств бюджету принесла деятельность Федеральной налоговой службы, которая перечислила в казну 11,927 трлн рублей, Федеральной таможенной службы — 6,063 трлн рублей, другие федеральные органы пополнили бюджет в размере 1,465 трлн рублей.

При этом объём Фонда национального благосостояния на 1 января 2019 года в рублевом эквиваленте составил 4,036 трлн рублей, сообщило ведомство.

Как ранее писал News.ru, количество субъектов РФ с профицитными бюджетами в 2018 году значительно выросло. В 2017 году таких регионов насчитывалось 38, а за 2018 год уже 67 региональных бюджетов оказались профицитными.