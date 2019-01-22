USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,284 $   Brent61.67 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C13:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Минфин: профицит бюджета в 2018 году составил 2,7% ВВП

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов.

Как следует из материалов ведомства, доходная часть бюджета — 19,455 трлн рублей, что составляет 102,7% к общему объёму доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на год. В то же время расходы исполнены на 99,4% от принятого закона, в объёме 16,709 трлн рублей.

В результате профицит бюджета оказался выше заложенного показателя в 2,1% ВВП.

Наибольшее количество средств бюджету принесла деятельность Федеральной налоговой службы, которая перечислила в казну 11,927 трлн рублей, Федеральной таможенной службы — 6,063 трлн рублей, другие федеральные органы пополнили бюджет в размере 1,465 трлн рублей.

При этом объём Фонда национального благосостояния на 1 января 2019 года в рублевом эквиваленте составил 4,036 трлн рублей, сообщило ведомство.

Как ранее писал News.ru, количество субъектов РФ с профицитными бюджетами в 2018 году значительно выросло. В 2017 году таких регионов насчитывалось 38, а за 2018 год уже 67 региональных бюджетов оказались профицитными.


#бюджет #МИНФИН #ВВП #профицит
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 17:58, 16 января 2019
Профицитных региональных бюджетов в РФ стало больше
экономика 17:59, 10 января 2019
Таможня нарастила отчисления в бюджет почти на треть
экономика 17:35, 13 декабря 2018
Минфин оценил текущий профицит бюджета в 3,7% ВВП
Лента новостей
экономика 13:16
Газпром: списание долгов в Чечне противоречит нормам права
в мире 13:10
Лейбористы хотят провести второй референдум по Brexit
в мире 13:05
США спровоцировали РФ нарушить ДРСМД
спорт 13:05
Нурмагомедов снова прошёлся по Диасу
экономика 13:03
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро
Другие новости
экономика 13:16
Газпром: списание долгов в Чечне противоречит нормам права
экономика 13:03
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро
экономика 12:38
НБКИ: в декабре почти на 15% выросла выдача кредитных карт
экономика 12:10
«Газпром межрегионгаз» подтвердил долги Чечни
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top